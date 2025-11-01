Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Dünya

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı yeniden açıldı

Pakistan ile Afganistan arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 11 Ekim'den bu yana kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'nın Afgan mültecilerin ülkelerine geri dönüşü için yeniden açıldığı bildirildi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı yeniden açıldı

Ankara

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistanlı yetkililer, sınır kapısındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Torkham Sınır Kapısı'nın Afgan mültecilerin ülkelerine geri dönüşü için yeniden açıldığını duyuran yetkililer, buradan yürütülen ticaretin de yeniden başladığını kaydetti.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin Bilgi ve Kültür Dairesi Başkanı Kureyşi Badloon, Torkham Sınır Kapısı'nın mülteciler için yeniden açıldığını doğrulayarak, ülkeye dönen vatandaşların memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Pakistan, 11 Ekim'de sınırda çıkan çatışmalar üzerine Afgan mültecilerin geçişini durdurmuş, iki ülke arasındaki tüm sınır kapıları kapatılmıştı.

Bunun üzerine, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Nowshera kentinden Torkham'a kadar yolda kalan yüzlerce araç ve binlerce mülteci, yiyecek ve suya dahi erişememişti.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

Pakistan-Afganistan sınırı

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor. Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki Torkham ve Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak sınır kapıları, iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.

İki ülkenin güvenlik güçleri arasında sınırda zaman zaman silahlı çatışma ve ölümlere varan gerilimler oluyor.

Bu çatışmalardan sonra sınır kapılarında yaşanan aksilikler, özellikle denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ı ekonomik açıdan olumsuz etkiliyor.

