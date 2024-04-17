Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.
Ankara
Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerindeki sel felaketlerinde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.
Olay
Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 13 Nisan'da başlayan şiddetli yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu 63 kişi yaşamını yitirmişti.
Yağışların yol açtığı sellerde çok sayıda ev hasar görürken altyapıda da ciddi tahribat oluştuğu kaydedilmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.