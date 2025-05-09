Dolar
38.75
Euro
43.69
Altın
3,339.56
ETH/USDT
2,345.00
BTC/USDT
103,023.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Pakistan, şimdiye kadar Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu Fotoğraf: Sabir Mazhar/AA

İstanbul

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bölgedeki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'nın düşürüldüğünü, Hindistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının da 62'ye yükseldiğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hindistan'a seslenen Chaudhry, "Pakistan'ın size ateş etmesinden bu kadar hoşlanıyorsanız, talebinizi kendi seçtiğimiz bir zaman, yer ve araçla yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Chaudhry, Hint medyasında yer alan Pakistan'a ait hava araçlarının düşürüldüğü ve Pakistan'ın Hindistan'a saldırdığı haberlerini yalanlayarak bunlara kanıt olarak "(düşürülen) en az bir Pakistan uçağı veya insansız hava aracının enkazının gösterilmesini" talep etti.

Hindistan'la yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan askerler olduğunu bildiren Chaudhry, şimdiye kadar hiçbir Pakistanlı askerin yaşamını yitirmediğini kaydetti.

Chaudhry, Pakistan ordusunun "her türlü olasılığa hazırlıklı olduğu" mesajını vererek "Devam etmek istiyorlarsa etsinler ancak başlattıkları şeyi biz bitireceğiz." diye konuştu.

Hindistan basını dün, Pakistan tarafından Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki mühimmat depolarına saldırı düzenlendiğini iddia etmiş, Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise Hindistan'ın Pathankot ve Srinagar bölgelerine saldırı düzenlendiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu" başladı
MÜSİAD Genel Başkanlığına Burhan Özdemir seçildi
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan infaz sistemi çalıştayı
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Endemik tür Manisa lalesi için genetik araştırma yapılıyor

Benzer haberler

Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Pakistan-Hindistan gerilimi ve yeni savunma eğilimleri

Hindistan: Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verilecek

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerini yükseltti

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerini yükseltti
Pakistan, Hint savaş uçaklarını Çin üretimi "J-10C" savaş uçaklarıyla düşürdüğünü bildirdi

Pakistan, Hint savaş uçaklarını Çin üretimi "J-10C" savaş uçaklarıyla düşürdüğünü bildirdi
Trump'tan Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın sona ermesi çağrısı

Trump'tan Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın sona ermesi çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet