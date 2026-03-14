Dünya

Afganistan, sınır çatışmalarında 14 Pakistan askerinin öldüğünü açıkladı

Pakistan ile Afganistan arasında sınır bölgelerinde çatışmalar sürerken, Afganistan misilleme saldırılarında 14 Pakistan askerinin öldüğünü, 11'inin ise yaralandığını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Fotoğraf: Hamid Sabawoon/AA

Ankara

Tolonews'in haberine göre, Afganistan yönetiminin Savunma Bakanlığı, Pakistan saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda Pakistan'ın askeri karakolunun hedef alındığına işaret edilen açıklamada, 14 Pakistan askerinin öldürüldüğü, 11'inin ise yaralandığı aktarıldı.

Pakistan ordusu, bu sabah ülke genelindeki üç farklı bölgede Afganistan'a ait olduğu belirtilen "birkaç" insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtmişti.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil’de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ile Afganistan arasında sınır bölgelerinde çatışmalar sürerken İslamabad yönetimi, dün, Afganistan'da düzenledikleri operasyonlarda "663 silahlı unsurun öldürüldüğünü" duyurmuştu.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025’te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul’da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Bakan Fidan: Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Kuruluş Orhan" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Barış Boyun suç örgütüne yönelik davada tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı
Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi
Başkentte Terörsüz Türkiye Platformunca iftar programı düzenlendi

Afganistan, sınır çatışmalarında 14 Pakistan askerinin öldüğünü açıkladı

Afganistan, sınır çatışmalarında 14 Pakistan askerinin öldüğünü açıkladı

Pakistan, Afganistan tarafından yollanan insansız hava araçlarının düşürüldüğünü açıkladı

Pakistan-Afganistan arasında süren çatışmalarda kayıp sayısı artıyor

Afganistan: Pakistan, başkent Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı

Afganistan: Pakistan, başkent Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı
Afganistan, Pakistan ile yaşanan yeni çatışmalarda 4 sivilin öldüğünü açıkladı

Afganistan, Pakistan ile yaşanan yeni çatışmalarda 4 sivilin öldüğünü açıkladı
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
