Dolar
18.08
Euro
17.99
Altın
1,734.98
ETH/USDT
1,583.90
BTC/USDT
21,158.00
BIST 100
3,062.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nükleer anlaşmanın canlandırılmasıyla ilgili ABD’nin yanıtını bekleyen İran’dan üst düzey toplantı

İran, 2015'te imzalanan ancak önceki ABD yönetiminin tek taraflı ayrıldığı nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Washington'un yanıtını beklerken, muhtemel anlaşmayla ilgili ülkedeki üst düzey yetkililerin katılımıyla özel toplantı yapıldı.

Ahmet Dursun   | 22.08.2022
Nükleer anlaşmanın canlandırılmasıyla ilgili ABD’nin yanıtını bekleyen İran’dan üst düzey toplantı

Ankara

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, ülkenin kritik kurumlarından Devletin Maslahatını Teşhis Konseyinde yapılan toplantıya, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri gibi üst düzey isimler katıldı.

Muhtemel bir anlaşmayla ilgili Ayetullah Sadık Amuli Laricani başkanlığındaki Konsey üyelerinin sorularını yanıtlayan Şemhani ile Bakıri, müzakere sürecine ilişkin bir raporu da Konseye sundu.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'den bu yana devam eden müzakerelerde sona gelinirken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran çok daha olumlu işaretler vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, taslak metne verdikleri yanıta karşılık ABD'nin görüşlerini iletmesini beklediklerini açıklamıştı.

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın aralarında olduğu üst düzey isimlerin katılımıyla 17 Ağustos'ta muhtemel bir nükleer anlaşmayı değerlendirmek için Mecliste basına kapalı özel toplantı yapılmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün konuyla ilgili açıklamasında İran'ın cevabının makul olduğunu ve Washington'dan da olumlu bir yanıt beklediklerini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacak
İçişleri Bakanı Soylu: İnanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak
Kahramanmaraş'ta muhtarlardan 'Mahir Ünal'a protesto' iddiasına yalanlama
İstanbul yılın ilk 7 ayında 8,5 milyon turisti ağırladı
"Kayseri'deki terör saldırısı" davasında Yargıtay'dan kısmi onama

Benzer haberler

Nükleer anlaşmanın canlandırılmasıyla ilgili ABD’nin yanıtını bekleyen İran’dan üst düzey toplantı

Nükleer anlaşmanın canlandırılmasıyla ilgili ABD’nin yanıtını bekleyen İran’dan üst düzey toplantı

İsrail Savunma Bakanı, İran'la müzakere edilen nükleer anlaşmanın 'kötü' olduğunu söyledi

İran ile Batı arasındaki nükleer anlaşma yeniden ufukta görünüyor

İran: Ekonomik çıkarlarımız sağlanırsa nükleer anlaşma konusunda yeni bir aşamaya geçeceğiz

İran: Ekonomik çıkarlarımız sağlanırsa nükleer anlaşma konusunda yeni bir aşamaya geçeceğiz
İran: Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci başladı

İran: Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci başladı

İran'da temmuzun sonunda meydana gelen sel felaketinin bilançosu: 96 ölü

İran'da temmuzun sonunda meydana gelen sel felaketinin bilançosu: 96 ölü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet