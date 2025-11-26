Dolar
42.47
Euro
49.16
Altın
4,162.89
ETH/USDT
2,910.30
BTC/USDT
87,405.00
BIST 100
10,942.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle 18 eyalette eğitim uzaktan yapılıyor

İran'da hava kirliliği ve grip salgını (İnfluenza) nedeniyle 18 eyalette bugün, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim uzaktan yapılıyor.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle 18 eyalette eğitim uzaktan yapılıyor

İstanbul

İran'dan yayın yapan Farhikhtegan haber sitesi, uzaktan eğitim kararı alınan illerin listesini açıkladı.

Başkent Tahran, El Borz, Kum, Batı ve Doğu Azerbaycan, Merkezi, Kazvin, Simnan ve İsfahan'da öğrenciler hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim yaparken, Hemedan, Geylan, Yezd, Kirman, Sistan-Beluçistan, Güney ve Kuzey Horasan, Horasan-i Rezevi ve Zencan illerindeki öğrenciler de grip salgını nedeniyle okullarına gidemiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsviçre merkezli hava izleme şirketi IQAir'e göre, Tahran, dünyada hava kirliliği sıralamasında bugün, 225 mikrogram/metreküp ile Bağdat ve Delhi'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi
"Alev savaşçıları" bu kez fidan dikimi için sahada
Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle 18 eyalette eğitim uzaktan yapılıyor

İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle 18 eyalette eğitim uzaktan yapılıyor

İranlı yetkili: Tahran'da hava kirliliğinin yüzde 22'si motosiklet kaynaklı

İran: ABD, müzakere konusunda ciddi değil

İran, şiddetlenen orman yangınlarına müdahale için uluslararası yardım çağrısında bulundu

İran, şiddetlenen orman yangınlarına müdahale için uluslararası yardım çağrısında bulundu
İran, UAEA ile imzalanan Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen bildirdi

İran, UAEA ile imzalanan Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen bildirdi
UAEA Yönetim Kurulu, İran'dan zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi talep eden tasarıyı onayladı

UAEA Yönetim Kurulu, İran'dan zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi talep eden tasarıyı onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet