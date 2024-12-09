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Dünya

Norveç Dışişleri Bakanı Eide: Esed rejiminin düşüşü milyonlarca Suriyeliye umut veren önemli bir an

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşüşünün milyonlarca Suriyeliye umut veren çok önemli bir ana işaret ettiğini belirtti.

Salih Okuroğlu  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Norveç Dışişleri Bakanı Eide: Esed rejiminin düşüşü milyonlarca Suriyeliye umut veren önemli bir an

Ankara

Norveç Dışişleri Bakanlığına göre, Eide, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Eide, "Esed rejiminin düşüşü milyonlarca Suriyeliye umut veren çok önemli bir ana işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Tüm tarafların kapsayıcı bir geçiş süreci için diyalogda birleşmesi gerektiğini belirten Eide, Norveç'in, barış ve istikrarı güvence altına alınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı ile uyumlu bir süreci desteklediğini vurguladı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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