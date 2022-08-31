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Dünya

Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bu yıl 115 kişi hayatını kaybetti

Ocaktan bu yana yaşanan sellerden 500 binden fazla kişi olumsuz etkilendi, 227 kişi yaralandı.

Adam Abu-bashal   | 31.08.2022
Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bu yıl 115 kişi hayatını kaybetti

Abuja

Nijerya'da bu sene şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 115 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ülkesindeki sel durumuyla ilgili düzenli güncellemeler aldığını belirtti.

Shehu, ülke genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ocaktan bu yana 115 kişinin hayatını kaybettiğini, 227 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bu süre zarfında sellerin 500 binden fazla Nijeryalıyı olumsuz etkilediğini aktaran Shehu, 37 bin 633 evin hasar gördüğünü ve 73 bin 379 kişinin de yerinden olduğunu ifade etti.

Shehu, Buhari'nin afetten etkilenen bireylere ve topluluklara gerekli acil yardımı sağlamaya devam edeceğini taahhüt ettiğini belirterek, "Buhari, ayrıca selden etkilenen topluluklarda acil yardıma ihtiyacı olan yüz binlerce insanı desteklemek için diğer kamuya açık bireyleri ve kuruluşları davet ediyor." ifadesini kullandı.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın 5 eyaletindeki selin etkisini azaltmak için acil durum hazırlığı olarak 70 bin avro destek sağlamıştı.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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