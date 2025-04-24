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Konya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Hüseyin Ordulu  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Konya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu Fotoğraf:Hüseyin Ordulu/AA

Konya

Karacadağ, Kozanlı ve Kırkpınar mahallelerinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

Bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

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Konya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

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