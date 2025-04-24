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Fatih'te deprem sonrası kontrolde riskli bulunan 3 bina mühürlendi

Fatih'te depremin ardından yapılan kontrollerde riskli olarak değerlendirilen 3 bina boşaltılarak mühürlendi.

Başak Akbulut Yazar  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Fatih'te deprem sonrası kontrolde riskli bulunan 3 bina mühürlendi

İstanbul

Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ilçedeki yapıları denetledi.

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Yapılan kontrollerde; İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak ve Atikali Mahallesi Tavukçu Abdullah Sokak'ta bulunan 3 binanın riskli olduğu belirlendi.

Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yapılar mühürlendi.

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