Dolar
38.31
Euro
43.71
Altın
3,331.44
ETH/USDT
1,775.00
BTC/USDT
93,514.00
BIST 100
9,490.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depolama tankında patlama

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık depolama tankında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Adem Koç, Başak Akbulut Yazar  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depolama tankında patlama Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde bulunan katı atık depolama tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın şiddetiyle tankın duvarı çökerken, 5 kişi yaralandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Fatih'te deprem sonrası kontrolde riskli bulunan 3 bina mühürlendi
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depolama tankında patlama
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı ve heyetini kabul etti
İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'deki 23 Nisan gösterisindeki görüntüler için mülkiye müfettişi görevlendirdi

Benzer haberler

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depolama tankında patlama

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depolama tankında patlama

Trabzon'da ana su hattı patladı

Artvin'de cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında

Yunanistan'da demiryolu şirketinin merkez binasındaki şüpheli çantada patlama oldu

Yunanistan'da demiryolu şirketinin merkez binasındaki şüpheli çantada patlama oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet