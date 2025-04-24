Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depolama tankında patlama
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık depolama tankında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde bulunan katı atık depolama tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamanın şiddetiyle tankın duvarı çökerken, 5 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.