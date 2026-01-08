Dolar
logo
Dünya

Almanya'da evde meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinin Albstadt kenti yakınlarında bir evde meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Erbil Başay  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Almanya'da evde meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Leon Kuegeler/AA

Berlin

Alman Haber Ajansının (DPA) Reutlingen polisine dayandırdığı haberde, Tailfingen kasabasındaki bir evde sabah saatlerinde gaz patlaması meydana geldiği belirtildi.

Haberde, patlama sonucu evin yıkıldığı, yapılan aramaların ardından enkazdan aynı aileden 30 ve 33 yaşlarında iki kişi ile 6 yaşındaki bir çocuğun cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

Patlama sonucu çevredeki birçok evin de ağır hasar gördüğü bildirilen haberde, bu evlerin tahliye edildiği ve olaydan etkilenenlerin psikolojik destek aldığı kaydedildi.

Haberde, olay yeri çevresinin geniş çaplı kapatıldığı, patlama sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

DMM, "Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bizim tarihimizde ırkçılık yok, bir arada yaşama kültürü var
Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemeye yönelik paylaşım yapan kişilere soruşturma
