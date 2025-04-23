Dolar
38.28
Euro
43.42
Altın
3,294.00
ETH/USDT
1,778.00
BTC/USDT
93,000.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Iğdır ve Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Iğdır ve Ağrı'da etkili olan sağanak sonrası köylerde sel ve taşkınlar meydana geldi.

Bülent Mavzer, Abdullah Söylemez  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Iğdır ve Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş, Akdiz, Soğukbulak, Kırkbulak, Karacaören ve Kayaören köy yolları, sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin greyder ve kepçelerle yaptığı müdahale sonucu bazı yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Karacaören köyünden Emin Duman, selin getirdiği çamur nedeniyle yolun kapandığını ve ekiplerin çalışması sonucu ulaşımın yeniden sağlandığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İş makinesi operatörü Engin Gültekin de dün geceden beri etkili olan yağış sonrası kapanan yolları açmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ağrı

Ağrı'da da 2 gündür sağanak etkili oluyor.

Sağanak nedeniyle Doğubayazıt ilçesine bağlı Subeşiği ile Tutumlu köyünde sel meydana geldi.

Sel tarım arazilerine zarar verirken, il merkezine bağlı Çakıroba köyünde bir evi su bastı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, köylerde çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ ve Kocaeli'de okullar yarın tatil edildi
Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye geldi
DMM, "AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı" iddiasını yalanladı
Kandilli Rasathanesinde "İstanbul depremi" toplantısı
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu paylaşımı

Benzer haberler

Iğdır ve Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Iğdır ve Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi

İç Batı Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Dijital bağımlılığa karşı projeyle öğrenciler tableti bıraktı toprağa sarıldı

Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Iğdır'da yüzlerce öğrenci Ermeni çetelerince katledilenleri anmak için yürüdü

Iğdır'da yüzlerce öğrenci Ermeni çetelerince katledilenleri anmak için yürüdü
ABD'nin Oklahoma eyaletinde sel ve fırtına nedeniyle 5 kişi öldü

ABD'nin Oklahoma eyaletinde sel ve fırtına nedeniyle 5 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet