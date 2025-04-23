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THY, iç hat biletli yolculara İstanbul'daki depremler nedeniyle ilave haklar tanıdı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle iç hat biletli yolculara ücret kesintisi yapılmadan rezervasyon değişikliği ve iade hakkı tanındığını açıkladı.

Gökhan Yılmaz  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
THY, iç hat biletli yolculara İstanbul'daki depremler nedeniyle ilave haklar tanıdı

İstanbul

THY'den yapılan açıklamada, depremler sebebiyle iç hat biletli yolculara 7 Mayıs'a kadar işlem yapmaları halinde ilave haklar tanındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23 Nisan ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 23-24 Nisan tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı varışlı, çıkışlı ve aktarmalı tüm THY iç hat seferlerine kayıtlı yolcularımızın, 7 Mayıs tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz olarak iade edilecektir. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın, biletin geçerliliği 23 Mayıs (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."

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Bilet değişiklik ve iade işlemlerinin THY'nin internet sitesi, mobil uygulamalar, acenteler, satış ofisleri ve çağrı merkezi aracılığıyla yapılabileceği belirtildi.

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