Axios: Mossad Direktörü, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları öncesi Washington'u ziyaret etti İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman'ın ABD'nin İran'a karşı başlattığı yeni saldırılar öncesi Washington'u gizlice ziyaret ettiği öne sürüldü.

Amerikan Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Gofman'ın CIA Direktörü John Ratcliffe ve Beyaz Saray yetkilileriyle İran'la savaşı ve nükleer müzakereleri görüştüğü belirtildi.

Kaynaklar, ABD'nin İran’a karşı başlattığı yeni saldırıların hemen öncesinde ABD’yi ziyaret eden Gofman’ın CIA Direktörü John Ratcliffe'in yanı sıra Beyaz Saray yetkilileriyle de bir araya geldiğini iddia etti.

Netanyahu'ya yakın çalışma ekibinde yer almış Gofman'ın ziyareti, haziran ayında göreve gelmesinden sonra ABD'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Ratcliffe'in Washington'da İran'la imzalanan mutabakat zaptına mesafeli yaklaşan isimler arasında yer aldığı da hatırlatıldı.

Mossad ve CIA'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.​​​​​​​

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik sürdürdüğü hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını aktarıyor.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.