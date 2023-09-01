Dolar
26.72
Euro
28.98
Altın
1,944.07
ETH/USDT
1,643.90
BTC/USDT
26,000.00
BIST 100
8,003.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Dünya

Nijer'de BM ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları askeri bölgelerde askıya alındı

Nijer'de askeri yönetim, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını "askeri bölgelerde" geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Gökhan Kavak  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Nijer'de BM ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları askeri bölgelerde askıya alındı

İstanbul

Nijer İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede faaliyet gösteren BM ve STK'lerin çalışmalarına dair bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu kurum ve kuruluşların askeri bölgelerde çalışma yürütmelerinin yasaklandığı belirtildi.

Güvenlik endişesiyle, yasaklanan bölgelerin nereler olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan iç hat uçuşlarının yeniden başladığı ancak kara ve deniz sınırlarının kapalı kalmaya devam edeceği açıklandı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl açılış töreni yapıldı
Kandil ve Asos’a düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul için sağanak uyarısı
Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi başladı
Yurdun güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Fransa: Nijer'deki varlıklarımıza zarar verecek yeni gerilimlere karşılık vermeye hazırız

Fransa: Nijer'deki varlıklarımıza zarar verecek yeni gerilimlere karşılık vermeye hazırız

Nijer'de BM ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları askeri bölgelerde askıya alındı

Burkina Faso, Nijer'de asker konuşlandırmaya hazırlanıyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Yakın gelecekte Ukrayna'da barış mümkün görünmüyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Yakın gelecekte Ukrayna'da barış mümkün görünmüyor
BM, Rusya'ya tahıl anlaşması için somut öneriler içeren mektup gönderdiğini duyurdu

BM, Rusya'ya tahıl anlaşması için somut öneriler içeren mektup gönderdiğini duyurdu
Arnavutluk ikinci kez BMGK Dönem Başkanlığını devralıyor

Arnavutluk ikinci kez BMGK Dönem Başkanlığını devralıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet