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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu'nun sözcüsü, kurgu videoyla Gazze'deki ölümlerin "yalan olduğunu" savundu

Sözcü Ofir Gendelman, bu iddiası için, Lübnanlı bir yönetmenin çektiği ve İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarını sanatsal görüntülerle tasvir eden bir video klibi paylaştı.

Mücahit Aydemir  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Netanyahu'nun sözcüsü, kurgu videoyla Gazze'deki ölümlerin "yalan olduğunu" savundu Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü, Gazze'de yaşanan kanlı saldırıları göstermek için çekilen sanatsal bir video klibi paylaşarak Gazze'deki ölümlerin "yalan olduğunu" ileri sürdü.

Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Gazze'deki ölümlerin "kandırmaca" olduğunu iddia etti.

Gendelman, bu iddiası için, Lübnanlı bir yönetmenin çektiği ve İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarını sanatsal görüntülerle tasvir eden ve farkındalık yaratmayı amaçlayan video klibini ve klibin sahne arkası görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, sağlık ekiplerinin sedye üzerinde yaralı Filistinli bir kıza müdahale ettiği, sonrasında sahne arkası görüntülerde çekimin bitmesinin ardından küçük kızın film ekibiyle gülümseyerek poz verdiği anlar görülüyor.

Bu görüntüleri, dünya kamuoyunda Filistin'de olup bitenler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir video klipten olduğuna değinmeden paylaşan Gendelman, "Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyorlar. Buna kanmayın." ifadelerini kullandı.

Gendelman, Filistinlilerin "kameralar önünde yaralı numarası yaptıklarını" iddia etti.

Lübnanlı yönetmen Mahmud Remzi'nin Lübnan'da çektiği klibin orijinalinde, Gazze'de yaşanan katliamlar sanatsal olarak tasvir ediliyor.

Klipte, Filistin bayrakları taşıyan protestocu bir grup ve sedye üzerinde yaralanmış küçük bir kızın yanı sıra, sanatsal özellik katması açısından keman, konfeti ve balonlar yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları da dezenformasyonda bulunduğu için Gendelman'ın paylaşımına tepki göstererek video klibin orijinal halini paylaşarak İsrailli sözcüye yanıt verdi. ​​​​​​

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