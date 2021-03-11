Euro
8.93
Dolar
7.45
BIST 100
1,575.33
Altın
1,735.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Trabzon Valisi Ustaoğlu ve beraberindeki heyet ile kente yapılacak yatırımlara ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza törenine katılıyor
logo
Dünya

Netanyahu'nun bugün BAE'ye yapmayı planladığı ziyaretin üçüncü kez iptal edilebileceği bildirildi

Netanyahu’nun Ürdün üzerinden BAE devletine yapacağı uçuş güzergahının Ürdün tarafından henüz kabul edilmemesi nedeniyle söz konusu ziyaretin iptal edilebileceği bildirildi.

Esat Fırat   | 11.03.2021
Netanyahu'nun bugün BAE'ye yapmayı planladığı ziyaretin üçüncü kez iptal edilebileceği bildirildi

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bugün düzenleyeceği resmi ziyareti bir kez daha iptal edebileceği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sara Netanyahu’nun apandist rahatsızlığı nedeniyle Batı Kudüs’teki Hadasa Ain Karim Hastanesine kaldırıldığı ve hastanede birkaç gün kalacağı kaydedildi.

Haberde, Sara Netanyahu’ya, eşi Netanyahu'nun tıbbi muayeneler sırasında ona eşlik edeceğine işaret edildi.

Times Of Israel gazetesi ise, yine başbakanlığa yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu’nun Ürdün üzerinden BAE devletine yapacağı uçuş güzergahının Ürdün tarafından henüz kabul edilmemesi nedeniyle söz konusu ziyaretin iptal edilebileceğini aktardı.

Haberde, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ın dün işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Amman’ın bu yola başvurduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Başbakanlığa yakın İsrailli kaynakların görüşünün, Netanyahu’nun ziyareti kesin iptal edeceği yönünde olduğuna vurgu yaptı.

Netanyahu, İsrail ile BAE yapılan normalleşme anlaşmasının ardından ilk kez Abu Dabi’ye resmi ziyarette bulunacaktı.

İsrail resmi makamlarından duruma ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu, ilki Aralık 2020'de diğeri ocak ayında olmak üzere iki kez BAE'yi ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler de çeşitli nedenlerle ertelenmişti.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Kovid-19 salgını süresince 13 milyon yolcu kullandı
Kamboçya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
Almanya'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (11 Mart 2021)
Normal ve mutasyonlu Kovid-19 Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenecek

Benzer haberler

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 184'üncü kez yıktı

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 184'üncü kez yıktı

Netanyahu'nun bugün BAE'ye yapmayı planladığı ziyaretin üçüncü kez iptal edilebileceği bildirildi

Hamas yetkilisi Tahir en-Nunu: 17 Mart'ta Filistin Ulusal Diyalog Görüşmelerinin 2. turu gerçekleşecek

Arap Dünyası, Libya'da güvenoyu alan Ulusal Birlik Hükümeti'ni tebrik etti

Arap Dünyası, Libya'da güvenoyu alan Ulusal Birlik Hükümeti'ni tebrik etti
İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
Filistinli yetkili: BAE'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılım talebi Filistin'in vetosuyla reddedildi

Filistinli yetkili: BAE'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılım talebi Filistin'in vetosuyla reddedildi