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Dünya

Netanyahu'dan, Nazi selamına benzetilen hareketiyle tepki çeken Elon Musk'a destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu olan Amerikalı milyarder Elon Musk'a destek verdi.

Faruk Hanedar  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Netanyahu'dan, Nazi selamına benzetilen hareketiyle tepki çeken Elon Musk'a destek

Kudüs

İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından Musk'ın "Nazi" olmakla suçlanmasına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak destek çıktı.

"Elon, İsrail'in büyük bir dostudur." diye yazan Netanyahu, Musk'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

Netanyahu, Musk'ın İsrail'i her zaman "güçlü şekilde" desteklediğini öne sürerek teşekkür etti.

Konuşması sırasında yaptığı hareket Nazi selamına benzetilmişti

Amerikalı milyarder Elon Musk, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapmıştı.

Musk'ın bu hareketi tartışma konusu olmuştu.

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