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Dünya

Trump, Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesini talep etti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasını "cadı avı" olarak nitelendirerek, davanın derhal iptal edilmesini talep etti.

Şerife Çetin  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Trump, Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesini talep etti

New York

Trump, Truth Social hesabından bir mesaj paylaştı.

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Netanyahu ve kendisinin "birlikte cehennemi" yaşadığını ve İsrail'in ezeli düşmanı İran'a karşı büyük zafer kaydettiklerini savunan Trump, İsrail'in "hayatta kalması" için savaştıklarını ifade etti.

Trump, İsrail tarihinde kimsenin "Netanyahu kadar kararlı savaşmadığını" savunarak, Netanyahu'nun pazartesi günü mahkemeye çağrılmasını "cadı avı" olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun "çok daha iyisini" layık ettiğini iddia eden ve İsrail Başbakanı için övgü dolu sözler kullanan Trump, "Binyamin Netanyahu’nun davası derhal iptal edilmeli ya da devlet için bu kadar çok şey yapmış büyük bir kahramana af verilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Trump, kimsenin kendisiyle Netanyahu kadar iyi çalışamayacağını da belirterek, "İsrail’i kurtaran ABD'ydi ve şimdi Binyamin Netanyahu’yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez!" açıklamasını yaptı.

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