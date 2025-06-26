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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, "normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi için fırsat" iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırıların sona ermesinin "normalleşme anlaşmalarının önemli ölçüde genişletilmesi için bir fırsat sunduğunu" iddia etti.

Faruk Hanedar  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, "normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi için fırsat" iddiası

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinin X hesabından bir görüntülü mesaj yayınlayan Netanyahu, İran'a karşı büyük bir zafer elde ettiklerini ileri sürdü.

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İran'a 12 gün boyunca düzenlediği saldırıları ABD'nin araya girmesiyle sonlandırdıktan sonra, bölgesel ilişkilerine yoğunlaşmak istediklerini belirten İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bu zafer, barış anlaşmalarının önemli ölçüde genişletilmesi için bir fırsat sunuyor. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için de kaçırılmaması gereken bir fırsat yakaladıklarını savunan Netanyahu, tek bir günü bile boşa harcamamaları gerektiğini öne sürdü.

Gazze soykırımı nedeniyle bölge ülkeleriyle ilişkileri daha da kötüleşen İsrail, ABD'nin desteğiyle normalleşmeyi sağlamak için Abraham Anlaşmalarını yeniden gündeme taşımaya hazırlanıyordu.

Bu kapsamda başkent Tel Aviv'de ortada ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu, çevresinde ise Arap ülkelerinin liderlerinin fotoğrafları bulunan ve "Yeni Orta Doğu İçin Yeni Bir Şans" ifadelerine yer verilen görsel büyük bir elektronik panoya yansıtılmıştı.

"Bölgesel Güvenlik Koalisyonu" isimli bir yıl önce kurulan oluşum tarafından yayınlatılan afişte, İsrail'le diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Trump ve Netanyahu ile yan yana getirildiği görülmüştü.

İsrail'in, tanınmasına karşı çıktığı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "Abraham Anlaşmaları"nı imzalayan Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas liderleri de afişte yer almıştı.

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtmişti.

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