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Netanyahu, 33 yıldır İran’ın nükleer silaha birkaç yıl ya da ay uzakta olduğunu iddia ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilki 1992 yılında olmak üzere İran’ın 3 ila 5 yıl arasında ve farklı tarihlerde ise aylar içinde nükleer silaha sahip olmaya yakın olduğuna ilişkin 33 yıl boyunca defalarca iddialarda bulundu.

Bekir Aydoğan  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Netanyahu, 33 yıldır İran’ın nükleer silaha birkaç yıl ya da ay uzakta olduğunu iddia ediyor

İstanbul

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Netanyahu, 1992 yılında İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, İran’ın “3 ila 5 yıl içinde nükleer bomba geliştirme ve üretme yeteneğinde özerk hale geleceğinin varsayılabileceğini” öne sürdü.

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Aradan geçen 3 yıla rağmen 1995 yılında yayımladığı bir kitabında da aynı ifadelere yer veren Netanyahu, İran’ın “en iyi tahminlere göre nükleer silahların bağımsız üretiminde gerekli ön koşullara 3 ila 5 yıl uzakta olduğunu” ileri sürdü.

İran ile nükleer silah için yarıştığını iddia ettiği Irak’ta kitle imha silahı çıkmadı

Netanyahu, 2002 yılında ABD kongresinde yaptığı bir konuşmada ise, “Irak ve İran’ın nükleer silaha ilk kimin sahip olacağı konusunda birbirleriyle yarıştığını” ileri sürmesine rağmen, 2003 yılındaki ABD işgali sonrasında Irak’ta kitle imha silahları bulunamadı.

Haberde Wikileaks belgelerine göre 2009 yılında Netanyahu’nun ABD kongre üyelerine, “İran'ın nükleer silah geliştirebilecek duruma gelmesine 1 veya 2 yıl kaldığını söylediği” de belirtildi.

Netanyahu, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ise İran’ın nükleer silaha ulaşması için gerekli süre olarak "birkaç ay" uyarısını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı BM Genel Kurulunda şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki bahara kadar, en fazla önümüzdeki yaza kadar mevcut zenginleştirme oranlarıyla orta zenginleştirmeyi bitirip son aşamaya geçecekler. Oradan, ilk bomba için yeterli zenginleştirilmiş uranyum elde etmeleri sadece birkaç ay, muhtemelen birkaç hafta sürecek.”

Netanyahu, ilk kez 1992 yılında 3 ila 5 yıl içinde nükleer silaha ulaşacağını iddia ettiği İran’a aradan geçen 33 yıl sonra birçok kere tekrar eden benzer iddia ile 13 Haziran'da saldırı başlattı.

İsrail Başbakanı, İran’a saldırıların başladığı 13 Haziran’daki açıklamasında, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini, silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ve İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini öne sürdü.

ABD ve İsrail'in, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin analizleri örtüşmüyor

CNN'in haberine göre, Washington ile Tel Aviv arasında İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin istihbarat analizleri uzun süredir örtüşmüyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, Kongre'de "İran'ın 2003'te durdurduğu nükleer silah programını yeniden başlattığına dair bir kanıt bulunmadığını" söylediği aktarılmıştı.

ABD istihbarat raporlarında, İran'ın henüz aktif olarak nükleer silah üretmeye çalışmadığının tespit edildiği ve bu hedefe ulaşmasının "en az 3 yıl" sürebileceğinin ortaya konduğu ifade edilmişti.

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