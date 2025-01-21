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Dünya

Musk'ın, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu.

Salih Okuroğlu  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Musk'ın, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu

Ankara

Musk, Washington'da bulunan Capital One Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

"(Seçim zaferi) Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederim" diyen ve sonrasında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk, "Kalbim sizinle." dedi.

Musk, "Medeniyetin geleceğini güvence altında aldığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bu hareketin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Musk'ı Nazi selamı yapmakla suçlayarak tepki gösterdi.

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