Musk'ın, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu
Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu.
Ankara
Musk, Washington'da bulunan Capital One Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.
Elon Musk'ın Trump destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu https://t.co/Ul36tAnYvP pic.twitter.com/0rBq1i2mlx— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 20, 2025
"(Seçim zaferi) Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederim" diyen ve sonrasında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk, "Kalbim sizinle." dedi.
Musk, "Medeniyetin geleceğini güvence altında aldığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
Bu hareketin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Musk'ı Nazi selamı yapmakla suçlayarak tepki gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.