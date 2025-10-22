Netanyahu'dan aşırı sağcı bakan Smotrich'e "ABD, Batı Şeria'nın ilhakını istemiyor" uyarısı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'e, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını istemediği uyarısında bulunduğu iddia edildi.
Kudüs/Gazze
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunun bir üyesi olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, "ABD Başkan Yardımcısı (J.D.) Vance burayı (İsrail'i) ziyaret ederken, ona parmak sallayamazsınız." diyerek ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını istemediği uyarısında bulunduğu iddia edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Maliye Bakanı Smotrich arasında gerginlik yaşandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Netanyahu'nun ofisinden aşırı sağcı bakana, bugün İsrail meclisinde yapılan işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarından gasbederek kurulan yasadışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakı konusunda yapılan oylamaya ilişkin bir mesaj gönderildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını savunan ve mecliste tasarıyı destekleyen aşırı sağcı bakan Smotrich'e Netanyahu tarafından gönderilen mesajda, "ABD Başkan Yardımcısı (J.D.) Vance burayı (İsrail'i) ziyaret ederken, ona parmak sallayamazsınız." ifadesine yer verildi.
Smotrich ise cevap olarak bir hafta daha bekleyebileceğini, fakat oylamanın yapılmasının kendisine bağlı olmadığını ileri sürdü.
İsrail'in diğer bir aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir ise oylama öncesinde Smotrich'in çekimser kalması halinde tasarıya destek vermeyeceğini söylemişti.
İsrail meclisinde, biri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen tüm yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin, diğeri ise Maale Adumim yerleşiminin İsrail'e ilhakı olmak üzere iki tasarı oylanmış ve kabul edilmişti.
İsrail meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilen ve sembolik öneme sahip olan tasarıların yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.
Hamas: İsrail Meclisinin Batı Şeria'yı ilhak oylaması, geçersiz
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesinin "İsrail işgalinin çirkin sömürgeci yüzünü yansıttığı" belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini meşrulaştırma ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde Siyonist egemenliğini dayatma yönündeki ısrarının, ilgili tüm uluslararası yasa ve kararları açıkça ihlal ettiği vurgulandı.
İsrail'in Batı Şeria topraklarını ilhak etme yönündeki hummalı girişimlerinin "geçersiz ve gayrimeşru olduğu", bu girişimlerin tarih, uluslararası hukuk ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşü uyarınca bu toprakların Filistin'e ait olduğu gerçeğini değiştiremeyeceği kaydedildi.
Hamas, bu geçersiz işgal yasalarının yansımalardan İsrail'in sorumlu olduğunu aktardı.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na bu adımı kınamaları; işgal politikalarının önüne geçilmesi, İsrail'i ve liderlerini Filistin halkı aleyhinde işledikleri suçlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etme konusunda yargılanması için harekete geçme çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.