Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye gittiği belirtildi.
Ankara
İsrail basınında çıkan haberde, Netanyahu'nun Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgalinin sürdüğü Suriye'deki tampon bölgeye gittiği ifade edildi.
Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.
İsrail yönetimi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği tampon bölgedeki Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon Dağı) çekilmeyeceğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.