Dolar
42.36
Euro
49.03
Altın
4,111.77
ETH/USDT
3,052.50
BTC/USDT
91,250.00
BIST 100
10,914.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye saldırılar düzenledi -VTR-
logo
Dünya

Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye gittiği belirtildi.

Mustafa Deveci  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti

Ankara

İsrail basınında çıkan haberde, Netanyahu'nun Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgalinin sürdüğü Suriye'deki tampon bölgeye gittiği ifade edildi.

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail yönetimi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği tampon bölgedeki Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon Dağı) çekilmeyeceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü
İsfalt'taki ihalelerde "hileli hareketler" iddiası
Malatya'da depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
Beyoğlu'nda bir kişinin kahveden zehirlenmesine ilişkin şüpheliler yanlışlıkla deterjan kullandıklarını söyledi

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 513'e yükseldi

Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti

Gazze'ye saldırılar sırasında 600 İsrailli asker erken emeklilik talebinde bulundu

Gazze'ye saldırılar sırasında 600 İsrailli asker erken emeklilik talebinde bulundu
İsrail'in Filistinli tutuklular için getirmeyi planladığı idam tasarısının detayları belli oldu

İsrail'in Filistinli tutuklular için getirmeyi planladığı idam tasarısının detayları belli oldu

Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askeri için GKRY'de arama kararı

Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askeri için GKRY'de arama kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet