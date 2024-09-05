Netanyahu, "Esirlerin Gazze'den kaçırılmasını önlemek" bahanesiyle Philadelphi Koridoru'nda kalacaklarını yineledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin dışına kaçırılmasını engelleme" bahanesiyle Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yineledi.
Kudüs
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu bu akşam Batı Kudüs'te yabancı gazetecilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.
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Basın toplantısının başında bir harita gösteren Netanyahu, "Burası Orta Doğu, burası da Arap dünyasının geri kalanı. İsrail dünyanın en küçük ülkelerinden biri, Arap dünyasının yüzölçümünün yaklaşık yüzde biri kadar. Yani Hamas Filistin'i nehirden denize kurtarmaktan bahsederken, İsrail'i yok etmekten bahsediyor." ifadesini kullandı.
Daha sonra Netanyahu, 2 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında yaptığı gibi Gazze Şeridi'nin haritasını sunarak Philadelphi Koridoru'nun öneminden bahsetti.
Yeni Bahane
Philadelphi Koridoru'ndan ayrılmaları halinde Hamas'ın sadece silah kaçakçılığı yapmasını değil, İsrailli esirleri yurt dışına kaçırmasını da engellemenin imkansız olacağını savunan Netanyahu, esirleri serbest bırakmaları için Hamas'a baskı yapacak bir şeye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
Gazze'nin silahtan arındırılması gerektiğini, bunun da ancak Philadelphi Koridoru'nun İsrail kontrolü altında kalması ve Hamas'a mühimmat ve silah tedarik hattı bulunmaması halinde mümkün olacağını ileri süren Netanyahu, esirlerin iadesi için zaten (Kasım 2023'te) bir anlaşmaya vardıklarını ve kendisinin geri kalan esirleri geri getirmeye kararlı olduğunu ifade etti.
Hamas'ın, ilk anlaşmada olduğu gibi askeri baskı hissettiğinde anlaşmayı kabul edeceğini savunan Netanyahu, esir takası anlaşmasına varılmasını engelleyenin kendisi veya İsrail değil, Hamas ve Hamas Siyasi Bürosu Başkanı Yahya Sinvar olduğunu ileri sürdü.
Daha sonra çekilme iddiası
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İsrail'in bir aşamada Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönünde söz verip vermediği sorusunu ise Netanyahu, şöyle yanıtladı:
"Koridor boyunca asker sayısını azaltma konusunda anlaştık ve orada tam bir tümene ihtiyacımız yok. Kalıcı bir ateşkes için görüşmelere başlama konusunda anlaştık ve şartlarımız Philadelphi Koridoru'nun aşılmaz hale geldiği bir durumu da içermelidir. Birinin orada olması gerekiyor, kim olduğu umurumda değil. Bize kağıt üzerinde ya da sözlü olarak değil, her gün, her hafta sahada, (daha önce) olanların tekrarını önleyebileceğini gösterecek birini getirin, biz de bunu değerlendirmeye açığız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.