Dolar
34.00
Euro
37.68
Altın
2,494.74
ETH/USDT
2,455.70
BTC/USDT
58,150.00
BIST 100
9,984.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, "Netanyahu hükümetini savaşı sürdürmekle" suçladı

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, "Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti var oldukça savaşın bitmeyeceğini, hükümetin barışı bilmediğini ve istemediğini" ifade etti.

Enes Canlı  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, "Netanyahu hükümetini savaşı sürdürmekle" suçladı

Kudüs

Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hükümet görevde olduğu müddetçe savaş devam edecek. Barış yapmayı bilmiyorlar, istemiyorlar. Bu kabul edilemez. İsrail bu savaşı kendi şartlarıyla bitirmeli. Bir esir takası anlaşması yapmalı ve imzalamalı. Savaşı bitirmek İsrail'in güvenlik, ekonomik ve siyasi çıkarına." ifadesini kullandı.

Netanyahu hükümetinin "savaşı tercih ettiğini" vurgulayan Lapid, bu sayede gerçek zorluklardan kaçtığını, kendilerinin bu sınamaların üstesinden gelebileceklerini "hükümeti değiştirme ve savaşı sonlandırmanın zamanının geldiğini" aktardı.

Öte yandan, bir basın toplantısında konuşan Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile katıldığı bir düğünde el sıkışıp sıkışmadığının sorulması üzerine "Ben-Gvir ile tek kelime konuşmadım ve elini sıkmadım. Ben terör destekçileriyle el sıkışmam." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümeti, Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde mevcut tekliflere yeni maddeler ekleyerek anlaşmaya yanaşmamakla itham ediliyor.

Gazze'ye saldırıların durması halinde aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirme tehditleri karşısında Netanyahu, İsrail'de ve uluslararası arenada ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçlanıyor.

Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 41 bine yaklaşırken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Adalet Bakanı Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi yakında açıklanacak
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu

Benzer haberler

Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esirlerin Netanyahu'ya ateşkes çağrısı yaptığı videoyu yayınladı

Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esirlerin Netanyahu'ya ateşkes çağrısı yaptığı videoyu yayınladı

ABD'de öğrenci protestolarının merkezi Columbia Üniversitesi yeni döneme yoğun güvenlik önlemleri altında girdi

İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, "Netanyahu hükümetini savaşı sürdürmekle" suçladı

Serbest bırakılan İsrailli esirden Herzog'a takas anlaşması için Netanyahu'ya baskı yapması çağrısı

Serbest bırakılan İsrailli esirden Herzog'a takas anlaşması için Netanyahu'ya baskı yapması çağrısı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbını dolaylı yollardan da hızlandırdı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbını dolaylı yollardan da hızlandırdı
DSÖ, Gazze'nin merkezinde beklentinin üstünde çocuk felci aşısının yapıldığını bildirdi

DSÖ, Gazze'nin merkezinde beklentinin üstünde çocuk felci aşısının yapıldığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet