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Dünya

ABD, Rusya'yı başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya'ya bağlı bazı medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarını, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı.

Hakan Çopur  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
ABD, Rusya'yı başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı

Washington

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Moskova yönetimini hedef alan açıklamalar yaptı ve yeni yaptırımları duyurdu.

Garland, Rusya devlet kanalı RT'nin, Moskova yönetimi tarafından "Amerikan başkanlık seçimleri öncesinde kamuoyunu yönlendirmek" ve böylelikle seçimleri etkilemek amacıyla örtülü şekilde kullanıldığını savundu.

Bakan Garland, sadece RT'nin değil, Moskova tarafından yönlendirilen birçok sosyal medya platformu ile kullanıcısının da Amerikan kamuoyunu etkilemeye ve seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne sürerek, bu kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacaklarını belirtti.

Garland, Kostiantyn Kalashnikov ve Elena Afanasyeva adlı iki RT çalışanının, sosyal medya platformları üzerinden ABD'de siyasal etki yaratmak için 10 milyon dolar harcadıklarını tespit ettiklerini ve söz konusu iki ismi yaptırım kapsamına aldıklarını açıkladı.

ABD'li Bakan, Rusya'nın yanı sıra İran ve Çin gibi aktörlerin de doğrudan olmasa da dolaylı yollardan ABD siyasi sistemi ve başkanlık yarışı üzerinde etki oluşturmaya çalıştıklarını, bu adımları yakından takip ettiklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığı ayrıca Rusya'ya bağlı Social Design Agency (SDA) ve Structura National Technology (Structura) adlı iki medya-iletişim firmasının da ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bu kapsamda yaptırıma tabi tutulacağını belirtti.

ABD istihbaratı, 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kurumları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmış, Moskova ise seçimlere müdahale iddialarını reddetmişti.

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