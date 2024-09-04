Gazze'de elektrik kesintisi yaşanan hastanede çocuklar ''telefon ışığı'' altında tedavi ediliyor
Beyt Lahiya
Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Doktor Ahmed el-Kahlut, hastaneye yakıt sağlanamaması sebebiyle elektrik jeneratörlerinin devreden çıkması sonucu yaşanan elektrik krizinin oksijen cihazlarının çalışmayı durdurması ile tedavi gören çocuklar için daha ciddi tehlikeler doğurabileceğini ifade etti.
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'ndan önceki haftalarda yapılan açıklamada, İsrail ordusunun jeneratörlerin tümünün devre dışı bırakılması ile Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesi için çaba gösterdiği vurgulanmış, İsrail güçlerinin daha önce, Şifa Sağlık Kompleksi, Nasır Hastanesi, Endonezya Hastanesindeki tüm jeneratörleri kullanılamaz hale getirdiği, şimdi ise sıranın kuzeydeki Kemal Advan Hastanesindeki jeneratörlerde olduğu ifade edilmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.