Serbest bırakılan İsrailli esirden Herzog'a takas anlaşması için Netanyahu'ya baskı yapması çağrısı
Serbest bırakılan İsrailli esir Liat Atzili, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a seslenerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını "derhal" imzalaması yönünde talimat vermesi çağrısında bulundu.
Ankara
Haaretz gazetesinin haberine göre, serbest bırakılan İsrailli esir Atzili, esir takası anlaşmasını imzalaması yönünde Başbakan Netanyahu'ya baskı yapması için Herzog'a seslendi.
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Atzili, Herzog'dan Netanyahu'nun görevlerini yerine getirmediğini ülke "kamuoyuna duyurması" ve kendisine esir takası anlaşmasını "derhal" imzalaması yönünde talimat vermesi çağrısı yaptı.
Netanyahu, "anlaşmayı baltalamak için her şeyi yapıyor"
İsrailli esirlerin yakınları, Başbakan Netanyahu’ya esir takası anlaşmasını imzalamaya yanaşmadığı için eleştiride bulundu.
İsrail'deki Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumunun X hesabından yapılan açıklamada, kamuoyunda Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerini çeşitli bahanelerle geciktirmeye çalıştığı eleştirilerinin muhatabı Netanyahu’nun "anlaşmayı baltalamak için her şeyi yaptığı" belirtildi.
Açıklamada, "Gerçekte anlaşmayı baltalamak için her şeyi yaptığınız halde, esirlerin iadesi için çabaladığınız ve destek verdiğiniz yönünde sahte bir imaj yaratmayı bırakın." ifadesi kullanıldı.
Netanyahu’dan Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin sembolü olan sarı kurdele rozetini yakasından çıkartmasını talep eden aileler açıklamada, söz konusu rozeti esirlerin geri dönmesine kayıtsız şartsız destek vermek ve ailelerle dayanışma içinde olduğunu belirtmek isteyenlerin taktığı belirtildi.
Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.
İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.
Öte yandan İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.