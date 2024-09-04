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Dünya

Ermenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Ermenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Baki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubat ili istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.

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