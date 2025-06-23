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İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. İran Katar'da ABD üssüne saldırı düzenledi.
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MSB: İran'ın füze saldırılarında Türkiye'nin bölgedeki unsurları olumsuzluk yaşamadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırılarında Türkiye'nin bölgede konuşlu birlik ve unsurlarında olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Betül Bilsel  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
MSB: İran'ın füze saldırılarında Türkiye'nin bölgedeki unsurları olumsuzluk yaşamadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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