Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,524.00
BTC/USDT
105,237.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin’in haklı taleplerini her zaman desteklediklerini ve bu desteği sürdüreceklerini söyledi.

Ruslan Rehimov  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin’in Azerbaycan’daki yeni büyükelçisi Ahmed Metani’nin güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ile Filistin halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, Büyükelçi Metani'nin görev süresi boyunca bu ilişkilerin gücüne yakından tanıklık edeceğine inandığını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aliyev, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak çabaların süreceğini vurguladı.

Azerbaycan'ın Filistin halkının haklı taleplerini ve İsrail-Filistin meselesinin "iki devlet" ilkesi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde çözülmesini her zaman desteklediğini belirtti. Azerbaycan’ın, BM Genel Kurulundaki oylamalarda da Filistin’in haklı tutumuna destek verdiğini hatırlattı.

Filistin'e sağlanan insani yardımları anımsatan Aliyev, bu desteğin gelecekte de süreceğini kaydetti.

Aliyev, Filistin'in Bakü Büyükelçiliğinin uzun yıllardır faaliyet göstermesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu sürece Azerbaycan'ın verdiği desteğin önemine dikkati çekti.

İslam dayanışmasının güçlendirilmesi için Azerbaycan’ın her zaman çaba gösterdiğini kaydeden Aliyev, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı'nın 2026'da Azerbaycan'da yapılacağını, Filistin'in de bu toplantıda üst düzeyde temsil edileceğini umduğunu belirtti.

Büyükelçi Metani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın selamlarını Cumhurbaşkanı Aliyev’e iletti, Aliyev de teşekkür ederek selamlarını Abbas’a iletmesini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasını yalanladı
Emniyet ve trafik ekiplerince bir haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı
Türkiye'de afetlerde kullanılacak 31 bin güvenli toplanma alanı bulunuyor
Yargıtay, kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti

Paris'te Filistin destekçileri, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla yürüyüş düzenledi

İspanya'da 125 kentte Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İspanya'da 125 kentte Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 90 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 90 kişi hayatını kaybetti
D8 ülkeleriyle 5 yılda toplam 126,6 milyar dolarlık ticaret yapıldı

D8 ülkeleriyle 5 yılda toplam 126,6 milyar dolarlık ticaret yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet