Kahramanmaraş'ta çok sayıda insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda insan kafatası ve kemik parçası bulundu.
Kahramanmaraş
Kırsal Doluca Mahallesi'nde bir çiftçi, kendisine ait arazide sebze ekmek için kazı yaptığı sırada toprak altında oda mezar buldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Savcılıktan alınan izin doğrultusunda uzman ekiplerce yapılan çalışmada, 3 metre genişliğinde 1 metre yüksekliğinde oda mezarın içinde insana ait çok sayıda kafatası ve kemik parçaları bulundu.
Yapılan ilk incelemede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kafatasları ve kemikler, Kahramanmaraş Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Koruma altına alınan bölgede kazı çalışması devam ediyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.