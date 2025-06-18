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Azerbaycan'da, KEİPA 65. Genel Kurulu yapıldı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 65. Genel Kurulu, Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde başkent Bakü'de gerçekleştirildi.

Ruslan Rehimov  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Azerbaycan'da, KEİPA 65. Genel Kurulu yapıldı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'nın başkanlığında düzenlenen oturuma, Bulgaristan Milli Meclisi Başkanı Nataliya Kiselova, Kuzey Makedonya Meclisi Başkanı Afrim Gaşhi, KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hacıyev, Türkiye KEİPA Grubu Başkanı Fatih Dönmez ile üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

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Genel Kurulda konuşan Türkiye KEİPA Grubu Başkanı Dönmez, ulaştırma ve lojistik alanlarında başarının sadece ulusal altyapı yatırımlarıyla değil, sınır ötesi işbirliği ve idari uyumla mümkün olabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin bu alandaki bölgesel projeleri desteklediğini belirten Dönmez, "Orta Koridor, Zengezur ve Bakü-Tiflis-Kars hattı gibi projeler sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve siyasi sonuçlar doğuran çok boyutlu kalkınma girişimleridir." dedi.

Dönmez, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrası toprak bütünlüğünü sağlamasının ardından bölgede sürdürülebilir barış için tarihi bir fırsat oluştuğunu kaydederek, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak bir barış anlaşması sadece Güney Kafkasya'da değil, Karadeniz havzası genelinde de olumlu etkiler yaratacaktır. Türkiye olarak bu süreci desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Dönmez, "20 aydır Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırılar, İsrail'in stratejik istikrarsızlaştırma politikasının bir parçasıdır. KEİPA üyesi 10 ülke Filistin'i tanımıştır. Diğer üye ülkeleri de Filistin'i tanımaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dönmez ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü belirterek, İstanbul'da 16 Mayıs ve 2 Haziran'da yapılan görüşmelerin barışa katkı sağlamasını temenni ettiklerini ifade etti.

"Bu savaşların altında yatan nedenlerden birisi de enerji kaynaklarına ulaşımdır"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dönmez, İsrail ile İran arasındaki savaş boyutuna gelen çatışmaların bölgenin huzurunu kesintiye uğrattığını söyledi.

Dönmez, "İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik hareketlerini kabul etmemiz mümkün değil. Elbette, bölgemizde nükleer gücün olmasını arzu etmiyoruz. İsrail'de varsa İsrail'in, İran'da varsa İran'ın karşısında oluruz. Ama olmayan sebepler üzerinden bölgenin istikrarsızlaşmasına yönelik atılacak hamleler kimsenin yararına olmaz. İsrail hükümeti Gazze'de uyguladığı katliamla niyetinin ne olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Ümit ederiz aklı selim galip gelir ve savaş ortamından biran önce çıkarız. Bizim savaşı değil barışı konuşmamız lazım. Bu savaşların altında yatan nedenlerden birisi de enerji kaynaklarına ulaşımdır. Enerjiyi savaş için değil barış için kullanalım." ifadelerini kullandı.

KEİPA Dönem Başkanlığı Bulgaristan'a geçti

Toplantı sonunda KEİPA Dönem Başkanlığı Azerbaycan'dan Bulgaristan'a devredildi. Başkan Gafarova, görevi Bulgaristan Milli Meclisi Başkanı Kiselova'ya teslim etti.

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