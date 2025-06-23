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THY, AJet ve Pegasus'un bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus Hava Yolları bugün yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
THY, AJet ve Pegasus'un bazı seferleri iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz." ifadelerini kullandı.

AJet ve Pegasus bazı ülkelere olan seferlerini iptal etti

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan Dammam, Dubai ve Sharjah uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus Hava Yolları ise bugün icra edilmesi planlanan Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

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