İletişim Başkanı Altun'dan yapımcı Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'e rahmet diledi.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün vefat eden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'e Allah'tan rahmet diliyor, değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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