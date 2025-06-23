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İletişim Başkanı Altun'dan yapımcı Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'e rahmet diledi.

Duygu Yener  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
İletişim Başkanı Altun'dan yapımcı Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün vefat eden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'e Allah'tan rahmet diliyor, değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Altun'dan yapımcı Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı

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