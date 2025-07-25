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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 9. yılında Prof. Dr. Halil İnalcık'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 9. yılında andı.

Mikail Bıyıklı  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 9. yılında Prof. Dr. Halil İnalcık'ı andı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, 'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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