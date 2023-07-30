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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Eraslan'ın ailesine bir mesaj gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

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