Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Eraslan'ın ailesine bir mesaj gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.