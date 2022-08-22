Dolar
18.08
Euro
17.98
Altın
1,735.98
ETH/USDT
1,577.70
BTC/USDT
21,340.00
BIST 100
3,062.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu’nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Mehmet Tosun   | 22.08.2022
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul yılın ilk 7 ayında 8,5 milyon turisti ağırladı
"Kayseri'deki terör saldırısı" davasında Yargıtay'dan kısmi onama
Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Bursa'da sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye telefonu

Mirziyoyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mardin ve Gaziantep'teki kazalar dolayısıyla taziye mesajı

Mirziyoyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mardin ve Gaziantep'teki kazalar dolayısıyla taziye mesajı
Le Figaro: Erdoğan’ın diplomasisi Türkiye’yi uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi

Le Figaro: Erdoğan’ın diplomasisi Türkiye’yi uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları 13 Eylül'de açıklanacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları 13 Eylül'de açıklanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet