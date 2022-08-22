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Bursa'da sağanak etkili oldu

Bursa'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Cem Şan   | 22.08.2022
Bursa'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Cem Şan/AA

Bursa

Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görüldü, kazalar meydana geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.

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