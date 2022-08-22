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Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Fırat Özdemir   | 22.08.2022
Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Gaziantep

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Umut Erpek, kurtarılamadı.

Böylelikle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün meydana gelen kazada, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

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