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İstanbul Havalimanı ağustosta dünyanın en yoğun 5. havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, ağustos ayında dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG) raporunda 14. sıradan 5. sıraya yükselerek, dünyanın en yoğun 10 uluslararası havalimanı arasında yer aldı.

Kenan Irtak   | 22.08.2022
İstanbul Havalimanı ağustosta dünyanın en yoğun 5. havalimanı oldu

İstanbul

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, OAG tarafından yayımlanan ve her ay güncellenen "Dünyadaki En Yoğun Havalimanları (Busiest Airport in the World)" raporunun toplam hava yolu kapasitesi göz önünde bulundurularak hazırlandığı belirtildi.

OAG'nın söz konusu raporuna göre, 2022 yılının Ağustos ayında koltuk sayısı bakımından en yoğun havalimanının ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı olduğu aktarılan açıklamada, bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dubai Uluslararası Havalimanı ile ABD'deki Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nın takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Japonya’nın başkentinde bulunan Tokyo Uluslararası Havalimanı’nın dördüncü sırada bulunduğu listede İGA İstanbul Havalimanı'nın 5. sırada yer aldığı, böylece İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 10 uluslararası havalimanı arasına girdiği bildirildi.​​​​​​​

İstanbul Havalimanı'nın 14. sıradan 5. sıraya yükseldiği belirtilen açıklamada, 6. ve 7. sırada ABD'deki Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı ve Denver Uluslararası Havalimanı'nın yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere'deki Londra Heathrow Havalimanı'nın 8. sırada bulunduğu listede Los Angeles Uluslararası Havalimanının 9. sırada yer aldığı, listenin 10. sırasında ise Fransa'nın başkentindeki Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nın bulunduğu kaydedildi.

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