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Sedef Kabaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tazminat cezası

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddia edilen Sedef Kabaş'ın 35 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

İrem Demir   | 21.12.2022
Sedef Kabaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tazminat cezası

İstanbul

Sedef Kabaş'ın ocak ayında katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Ömer Faruk Karagüzel ve Ferah Yıldız, müvekkillerine hakaret edildiği gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Dilekçede, davalı Sedef Kabaş'ın, televizyon programındaki ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik ağır hakaret ve iftirada bulunduğu belirtildi.

Kabaş'ın, düşüncelerini ifade etme, eleştiri hak ve görev sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ifadelerle Erdoğan'ı karalamaya yönelik mesnetsiz ithamlarının kabul edilmesinin ve hoş görülmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulanan dilekçede, Erdoğan'ın, kendisini yıpratmaya yönelik bu paylaşımlarla toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakıldığı kaydedildi.

Dilekçede, davanın kabulüne karar verilerek, 250 bin liralık manevi tazminatın, programın yayınlandığı 14 Ocak 2022'den itibaren yasal faizi ile Sedef Kabaş ve ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar'dan tazmin edilmesi istendi.

Karar

Davanın kabulüne karar veren İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, dosyayı karara bağladı.

Mahkeme, davalı Sedef Kabaş'ın, 35 bin liralık manevi tazminatı haksız fiil tarihi olan 14 Ocak 2022 itibarıyla işleyecek olan yasal faiziyle davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödemesine karar verdi.

Davalı Fırat Sakar'a karşı açılan davanın reddine karar veren mahkeme, ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'nin de 25 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte davacıya ödemesine hükmetti.

Kabaş, olay tarihinde kullandığı ifadeler nedeniyle açılan ceza davasından da "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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