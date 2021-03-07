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Mardin'de 34 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 8 sivil törenle anıldı

Anma töreninde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Üsame Anlağan, şehit siviller için dua etti.

Halil İbrahim Sincar,Mehmet Arif Altunkaynak   | 07.03.2021
Mardin'de 34 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 8 sivil törenle anıldı Fotoğraf: Mehmet Arif Altunkaynak / AA

Mardin

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 34 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 8 sivil için anma töreni düzenlendi.

Açıkyol Mahallesi'ndeki şehit mezarlığında düzenlenen anma töreninde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Üsame Anlağan, şehit siviller için dua etti.

Şehit yakını Vahap Aslan, AA muhabirine, 34 yıl önce kalleş terör örgütünün hain saldırısı sonucu yakınlarını kaybettiklerini söyledi.

Yakınlarını kaybetmenin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini belirten Aslan, "8 şehidimiz oldu. Kadın, çocuk, yaşlılarımız vardı. Asker, polis görünce kaçacak delik arayan örgütün gücü kadın, çocuk ve yaşlılara yetiyor. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Saldırıda yakınlarını kaybeden Cemal Tunç da terör örgütünün bu katliamını asla unutmayacaklarını dile getirdi.

Törene şehit yakınlarının yanı sıra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Doğan ve İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri de katıldı.

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