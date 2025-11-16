Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 483'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 483'e yükseldiği bildirildi.

Halime Afra Aksoy  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 483'e yükseldi

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 72 saatte 15 kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı, İsrail'in son saldırılarında ise 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 266 kişinin yaşamını yitirdiği, 635'inin yaralandığı, enkaz altından da 548 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 483'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 706'ya yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

