Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sağlık durumu felaket düzeyinde, "tıbbi çadırlar" su altında kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ndeki sağlık durumunun hala felaket boyutunda olduğunu ve yoğun yağış ile şiddetli rüzgarların etkisiyle yeni kurulan "tıbbi çadırların" hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Hosni Nedim, Mehmet Nuri Uçar  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sağlık durumu felaket düzeyinde, "tıbbi çadırlar" su altında kaldı Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

 Bakanlık Sözcüsü Halil ed-Dekran, yaptığı açıklamada, "Gazze’deki sağlık durumu, ateşkes anlaşması maddelerine uymayan işgalcilerin tutumu nedeniyle hala son derece kötü." dedi.

İsrail’in engellemelerinin devam ettiğini vurgulayan Dekran, "İsrail’in ilaç ve tıbbi malzemelerin girişini engellediğini, yaralı ve hastaların tedavi için Gazze dışına çıkışını da durdurduğunu" söyledi.

Dekran, İsrail’in resmi evrakları ve sevk kağıtları hazır olmasına rağmen 16 bin 500 hasta ve yaralının Gazze dışına çıkışını engellediğini aktardı.


Yağışların sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdiğini ifade eden Dekran, vatandaşlara sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulan çadırların şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Dekran, uluslararası topluma, "Gazze’ye acilen çadır, prefabrik ev ve inşaat malzemelerinin girişinin sağlanması" çağrısında bulundu.

Binlerce çadır su altında kaldı

Filistin topraklarını 14 Kasım'dan bu yana etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yoğun yağış, Gazze’nin birçok bölgesinde binlerce yerinden edilen kişinin çadırlarını su altında bıraktı.

Sözcü Dekran, kış koşullarının etkisiyle "hastalık ve salgınların artacağı" uyarısında bulunarak, güvenli barınma imkanı olmayan yüz binlerce kişinin yüksek risk altında olduğunu söyledi.

Dekran ayrıca, "yağmur sularının içme suyu kaynaklarına karışması sonucu artan kirlilik" nedeniyle de ciddi sağlık tehlikeleri oluştuğunu belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ve Hamas’ın açıklamalarına göre, İsrail özellikle insani protokolle ilgili bölümlerde anlaşmaya uymayarak gıda, tıbbi malzeme ve acil yardım taşıyan tırların girişini engellemeyi sürdürüyor

