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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esirlerin Netanyahu'ya ateşkes çağrısı yaptığı videoyu yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv yönetimini suçlayan iki İsrailli esirin görüntülerini paylaştı.

Çağrı Koşak  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esirlerin Netanyahu'ya ateşkes çağrısı yaptığı videoyu yayınladı

İstanbul

Kassam Tugaylarının Telegram'dan paylaştığı videoda, 1 Eylül'de cesetlerine ulaşılan Alexander Lobanov ve Carmel Gat adlı İsrailli esirler, içinde bulundukları durumdan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

Reim bölgesinden 7 Ekim'de kaçırıldığını belirten Lobanov, çok zor şartlarda tutulduklarını söyleyerek "su, yiyecek, elektrik ve temizlik ürünlerinden mahrum kaldıklarını" ifade etti.

Lobanov, "Netanyahu hükümetine sesleniyorum. 7 Ekim'de başarısız oldunuz ve bizi ihmal ettiniz. Ve şimdi bizim canlı olarak serbest kalmamız için her çabayı sonuçsuz bırakıyorsunuz." dedi.

"Anlaşma yapmamak için bizi öldürmeye çalışıyorsunuz." şeklinde konuşan Lobanov, "Geride hamile eşimi, iki yaşındaki oğlumu ve hasta anne babamı bıraktım." ifadelerini kullandı.

Lobanov, Netanyahu yönetimine karşı İsrail halkına sokaklara çıkma ve seslerini çıkartarak protesto yapma çağrısında bulundu.

"Lütfen bizi ihmal etmeyin ve bombardımanı durdurun"

Ailesiyle birlikteyken esir alındığını anlatan Carmel Gat ise İsrail saldırılarının durmaksızın devam ettiğini belirterek, "Saldırılar yüzünden buradan canlı çıkıp çıkamayacağımı bilmiyorum." dedi.

Gat, İsrail hükümetine ve Netanyahu'ya seslenerek, "Lütfen bizi ihmal etmeyin ve bombardımanı durdurun, bizim eve dönmemizi sağlayın." diye konuştu.

İsrail halkından kendileri için "protestoya ve mücadeleye devam etmesini" isteyen Gat, "Kimsenin müzakere kapısını kapatmasına izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

Hamas, 1 Eylül'de cesetlerine ulaşılan esirlerin İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıklarken İsrail ise esirleri Hamas’ın öldürdüğünü iddia etti.

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