Dolar
34.04
Euro
37.86
Altın
2,495.51
ETH/USDT
2,462.80
BTC/USDT
58,150.00
BIST 100
9,984.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'deki vahşet sınır tanımıyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, Gazze'deki vahşetin sınır tanımadığını belirterek, BM Güvenlik Konseyine sözünü tutması ve acıyı dindirmesi çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
BM: Gazze'deki vahşet sınır tanımıyor

New York

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, Gazze'deki vahşetin sınır tanımadığını belirterek, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sözünü tutması ve acıyı dindirmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in isteği, ABD, İngiltere ve Fransa'nın çağrısıyla, esirlerin durumunu görüşmek için acil oturumla toplandı.

Cezayir ise toplantıda Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelerin ele alınmasını talep etti.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren OCHA Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Wosornu, her hayatın değerli olduğunu vurguladı.

Wosornu, Gazze ve Batı Şeria'da temel insani ihtiyaçların karşılanamadığını belirterek, "Bu savaşın kazananı yok. Siviller en ağır yükü üstlenirken, kayıp ve üzüntü devam ediyor." dedi.

Gazze'deki vahşetin "sınır tanımadığını" dile getiren Wosornu, insani yardım çalışanlarına da saldırıların sürdüğünü, 7 Ekim 2023'ten bu yana 295 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.

Wosornu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki "askeri operasyonlarından" da derin endişe duyduklarını belirterek, insani durumu tespit etmek için düzenlenen misyonların da engellendiğini anımsattı.

Aşırı güç kullanımı gerçekleştiğini ifade eden Wosornu, "Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı duymak isteğe bağlı değildir." dedi.

Wosornu, BMGK ve üyelerinin nüfuzlarını kullanarak uluslararası hukuka uyulmasını sağlayabileceğini belirterek, "Artık bu Konseyin sözünü tutması ve acıyı dindirmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te alarm verici durumu göz ardı edemeyiz"

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo da tüm esirlerin koşulsuz ve acilen serbest bırakılması çağrısını yineledi.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de can kaybının artmaya devam ettiğini vurgulayan DiCarlo, "Gazze'de ölüm ve yıkımı sonlandırmaya çalışırken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te alarm verici durumu göz ardı edemeyiz." uyarısında bulundu.

DiCarlo, "işgalci güç" İsrail'e, Filistin halkını koruma yükümlülüğünü hatırlattı.

İki devletli çözüm ve işgali sonlandırma hedeflerinden giderek uzaklaşıldığını kaydeden DiCarlo, "Bu hedeflere ulaşmak için tarafları desteklemek bizim sorumluluğumuz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk-Amerikan toplumu, Kıbrıs adasında tarihi çarpıtan dizinin Netflix'te yayımlanacak olmasına tepki gösterdi
İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Adalet Bakanı Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi yakında açıklanacak
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: İsrail, Filistinlilerin olmadığı bir Filistin için uğraşıyor

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: İsrail, Filistinlilerin olmadığı bir Filistin için uğraşıyor

Netanyahu, "Esirlerin Gazze'den kaçırılmasını önlemek" bahanesiyle Philadelphi Koridoru'nda kalacaklarını yineledi

Esir takası anlaşması imzalamasını isteyen İsrailliler'den Savunma Bakanlığı yakınında gösteri

ABD: Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ı tamam, esir takası ve Philadelphi Koridoru müzakereleri sürüyor

ABD: Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ı tamam, esir takası ve Philadelphi Koridoru müzakereleri sürüyor
İsrailli aktivist, İsrail'in tüm toprakları kontrol etmek için Filistin halkına savaş açtığını söyledi

İsrailli aktivist, İsrail'in tüm toprakları kontrol etmek için Filistin halkına savaş açtığını söyledi
Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinin yüksek olmadığını iddia etti

Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinin yüksek olmadığını iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet