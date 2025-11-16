Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,117.90
BTC/USDT
95,262.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Belçika'da binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Belçika'da binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi

Brüksel

Başkentteki Kuzey Tren İstasyonu'nda bir araya gelen binlerce gösterici, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını talep etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak AB kurumları yakınındaki Jean Rey Meydanı'na yürüdü.

"Sivilleri bombalamak meşru müdafaa değil. Soykırıma hayır de!", "Kurtuluşa erişene kadar direniş!" ve "Filistin için ayağa kalkın!" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Belçika hükümetini İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulamaya davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırıkkale-Çorum yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı
Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü
Beyoğlu'nda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Belçika'da binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi

Belçika'da binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi

Gazze'de yağan yağmurlarla birlikte su seviyesi yükselen gölet tehlike saçıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 483'e yükseldi

BM Raportörü Albanese, ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi

BM Raportörü Albanese, ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi
Belediyelerin temel hizmet vermekte zorlandığı Gazze'de 700 bin ton atık, insan sağlığını tehdit ediyor

Belediyelerin temel hizmet vermekte zorlandığı Gazze'de 700 bin ton atık, insan sağlığını tehdit ediyor
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sağlık durumu felaket düzeyinde, "tıbbi çadırlar" su altında kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sağlık durumu felaket düzeyinde, "tıbbi çadırlar" su altında kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet