Belçika'da binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.
Brüksel
Başkentteki Kuzey Tren İstasyonu'nda bir araya gelen binlerce gösterici, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını talep etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak AB kurumları yakınındaki Jean Rey Meydanı'na yürüdü.
"Sivilleri bombalamak meşru müdafaa değil. Soykırıma hayır de!", "Kurtuluşa erişene kadar direniş!" ve "Filistin için ayağa kalkın!" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Belçika hükümetini İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulamaya davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.